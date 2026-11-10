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    В Малайзии восемь человек пропали без вести из-за наводнения

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 08:26
    В Малайзии восемь человек пропали без вести из-за наводнения

    В малайзийском штате Селангор в результате внезапного наводнения в районе зоны отдыха неподалеку от реки Сунгай-Пертак восемь человек пропали без вести, еще 19 оказались заблокированы водой.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    По данным Департамента пожарной охраны и спасательных служб штата Селангор, к раннему утру вторника спасателям удалось эвакуировать 19 человек. Поиски восьми пропавших, которых унесло течением, продолжаются.

    Наводнение затронуло несколько районов, в том числе Сунгай-Пертак, Лата-Джерлус, Кем-Луит и гору Гунунг-Раджа.

    Поисково-спасательные операции продолжаются.

    Наводнение Малайзия
    Malayziyada sel nəticəsində 8 nəfər itkin düşüb
    Flash floods in Malaysia leave eight people missing
    44 filmi
    44 filmi

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