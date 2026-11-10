В Малайзии восемь человек пропали без вести из-за наводнения

В малайзийском штате Селангор в результате внезапного наводнения в районе зоны отдыха неподалеку от реки Сунгай-Пертак восемь человек пропали без вести, еще 19 оказались заблокированы водой.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По данным Департамента пожарной охраны и спасательных служб штата Селангор, к раннему утру вторника спасателям удалось эвакуировать 19 человек. Поиски восьми пропавших, которых унесло течением, продолжаются.

Наводнение затронуло несколько районов, в том числе Сунгай-Пертак, Лата-Джерлус, Кем-Луит и гору Гунунг-Раджа.

Поисково-спасательные операции продолжаются.