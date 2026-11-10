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    В Губе перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    • 10 ноября, 2026
    • 08:57
    В Губе перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека

    В селе Тюлякеран Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает северное бюро Report, водитель "Нивы" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в ущелье.

    В ДТП водитель и находившиеся в автомобиле два пассажира получили различные травмы, один из них скончался по дороге в больницу.

    Личности погибшего и пострадавших устанавливаются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Губа
    Qubada avtomobil aşıb, ölən və yaralılar var - Yenilənib
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