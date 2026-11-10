В Губе перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека

В селе Тюлякеран Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро Report, водитель "Нивы" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в ущелье.

В ДТП водитель и находившиеся в автомобиле два пассажира получили различные травмы, один из них скончался по дороге в больницу.

Личности погибшего и пострадавших устанавливаются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.