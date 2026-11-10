В Губе перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека
Происшествия
- 10 ноября, 2026
- 08:57
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В селе Тюлякеран Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает северное бюро Report, водитель "Нивы" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в ущелье.
В ДТП водитель и находившиеся в автомобиле два пассажира получили различные травмы, один из них скончался по дороге в больницу.
Личности погибшего и пострадавших устанавливаются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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