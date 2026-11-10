В Томской области РФ отстрелили более 100 медведей

Охотники в Томской области России ликвидировали 115 медведей в рамках регулирования численности этих животных.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС замначальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков.

По его словам, всего специалисты выдали 200 разрешений.

Медведи стали чаще выходить к жилым районам в Томской области. За 2026 год в регионе они убили пять человек и ранили одного охотника в Томском районе, он сейчас находится в больнице. На территории области введен режим повышенной готовности.

"В Томской области 115 особей медведей отстрелено по регулированию. Всего решений выдали - 200", - сказал Шлапаков.

По подсчетам ТАСС, в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка отмечается в Восточной Сибири. Медведи здесь подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона. От нападений за последние месяцы в России погибли более 30 человек. Одна из причин такого поведения животных - плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведя.