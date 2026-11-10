Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Томской области РФ отстрелили более 100 медведей

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 08:39
    В Томской области РФ отстрелили более 100 медведей

    Охотники в Томской области России ликвидировали 115 медведей в рамках регулирования численности этих животных.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС замначальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков.

    По его словам, всего специалисты выдали 200 разрешений.

    Медведи стали чаще выходить к жилым районам в Томской области. За 2026 год в регионе они убили пять человек и ранили одного охотника в Томском районе, он сейчас находится в больнице. На территории области введен режим повышенной готовности.

    "В Томской области 115 особей медведей отстрелено по регулированию. Всего решений выдали - 200", - сказал Шлапаков.

    По подсчетам ТАСС, в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка отмечается в Восточной Сибири. Медведи здесь подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона. От нападений за последние месяцы в России погибли более 30 человек. Одна из причин такого поведения животных - плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведя.

    Медведь Россия
    Rusiyanın Tomsk vilayətində 115 ayı ovlanıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    10:16
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррель
    Энергетика
    10:15
    Фото
    Видео
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
    Внешняя политика
    10:07
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношениях
    Внешняя политика
    10:03
    На юге Филиппин разбился частный самолет с шестью иностранцами на борту
    Другие страны
    09:59
    Пять школьников погибли при падении микроавтобуса в пруд в Камбодже
    Другие страны
    09:58
    В Азербайджане могут повысить предельный уровень резервного фонда госбюджета до 7%
    Финансы
    09:53
    Прибыль "A-Qrup Sığorta" сократилась более чем на 23%
    Финансы
    09:39
    В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадали
    Другие страны
    09:38
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.11.2026)
    Финансы
    Лента новостей