Rusiyanın Tomsk vilayətində 115 ayı ovlanıb
- 10 noyabr, 2026
- 08:48
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Rusiyanın Tomsk vilayətində ayıların sayının tənzimlənməsi çərçivəsində ovçular 115 heyvanı ovlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a vilayət Ovçuluq və Balıqçılıq İdarəsi rəisinin müavini Aleksandr Şlapakov məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, ümumilikdə ayı ovlamaq üçün 200 icazə verilib.
Son vaxtlar ayılar Tomsk vilayətində yaşayış məntəqələrinə daha tez-tez yaxınlaşırlar. 2026-cı ildə bölgədə ayıların hücumu nəticəsində beş nəfər ölüb, Tomsk rayonunda isə bir ovçu yaralanıb. Hazırda o, xəstəxanadadır. Vilayətdə yüksək hazırlıq rejimi tətbiq olunub.
"Tomsk vilayətində sayın tənzimlənməsi məqsədilə 115 ayı ovlanıb. Ümumilikdə 200 icazə verilib", – Şlapakov bildirib.
TASS-ın hesablamalarına görə, 2026-cı ildə Rusiyanın 40-dan çox regionunda ayılar yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşıblar. Ən mürəkkəb vəziyyət Şərqi Sibirdə qeydə alınıb. Burada ayılar məktəblərə və hərbi hissələrə yaxınlaşıb, regionun şimalında isə fərdi evlərə girməyə cəhd ediblər.
Son aylarda Rusiyada ayı hücumları nəticəsində 30-dan çox insan ölüb. Heyvanların bu cür davranışının səbəblərindən biri onların əsas qida mənbəyi olan sidr şamı qozalarının məhsuldarlığının aşağı olmasıdır.