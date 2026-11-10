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    Ученые открыли новые генетические признаки, помогающие объяснить аутизм

    Здоровье
    • 10 ноября, 2026
    • 07:09
    Ученые открыли новые генетические признаки, помогающие объяснить аутизм

    Ученые Центра Доннелли при Университете Торонто обнаружили ранее неизвестные участки ДНК, изменения в которых могут быть связаны с аутизмом. Эти генетические варианты способны нарушать работу нейронов и объяснять часть случаев, причины которых не удается установить при стандартном тестировании.

    Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

    Исследователи сосредоточились на микроэкзонах - очень коротких фрагментах генетического материала, которые влияют на то, какие белки производят клетки мозга. Ученые разработали модель машинного обучения, чтобы найти такие участки и определить, как генетические изменения могут нарушать их работу.

    Анализ данных тысяч образцов человеческих тканей и отдельных клеток позволил обнаружить 1514 ранее неизвестных микроэкзонов. Затем исследователи изучили геномы участников трех крупных генетических исследований, в которых в общей сложности участвовали более 25 тыс. человек из 7391 семьи.

    Ученые выявили 72 редких генетических варианта, связанных с аутизмом. Они встречались у 2,5% участников с этим диагнозом и не обнаруживались у их братьев и сестер без аутизма. Среди носителей этих вариантов у 82% ранее не удавалось установить генетическую причину заболевания.

    Некоторые из обнаруженных изменений исследователи проверили на выращенных в лаборатории человеческих нейронах. Эксперименты подтвердили, что они влияют на использование микроэкзонов клетками.

    Авторы подчеркивают, что пока речь идет преимущественно о компьютерных прогнозах, а найденные варианты сами по себе не позволяют диагностировать аутизм. Кроме того, выявленные изменения характерны лишь для небольшой части людей с этим расстройством.

    Аутизм Научные исследования
    Autizmlə əlaqəli ola biləcək yeni genetik dəyişikliklər aşkarlanıb
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