В ближайшее время 160 грузовиков доставят гумпомощь от ЕС в сектор Газа

Евросоюз ожидает, что по меньшей мере 160 грузовиков с гуманитарной помощью смогут въехать в сектор Газа через 8 дополнительных пунктов пропуска в ближайшее время.

Евросоюз ожидает, что по меньшей мере 160 грузовиков с гуманитарной помощью смогут въехать в сектор Газа через 8 дополнительных пунктов пропуска в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

По его данным, контроль за доступом помощи в анклав будут осуществлять спецпредставитель ЕС по Ближнему Востоку Кристоф Биго, представители ООН и израильские официальные лица.

Отмечается, что некоторые дипломаты ЕС высказали мнение, что контроль со стороны сообщества за этим процессом является "ключевым моментом".

ЕС рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией вокруг Газы. Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.