Европа закачала в хранилища почти 32 млрд куб. м газа к следующей зиме

Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона приблизилась к 32 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.

Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона приблизилась к 32 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами региона с начала летнего сезона в апреле уже приблизился к 43 млрд куб. м.

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) стран ЕС 13 июля, по данным GIE, составила 402 млн куб. м. Отбор снизился до 23 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для июля за все время наблюдений - 69 млрд куб. м газа (-22% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 62,98% (на 8,98 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 80,8% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года.