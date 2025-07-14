Эмиль Сафаров: Приток воды в водохранилище имени Гейдара Алиева практически прекратился

Эмиль Сафаров: Приток воды в водохранилище имени Гейдара Алиева практически прекратился

В этом году в Нахчыванской АР выпало крайне мало осадков, из-за чего в некоторых водохранилищах не набралось достаточно воды.

Как передает местное бюро Report, об этом журналистам сообщил заместитель начальника местного управления по эксплуатации мелиоративных систем Эмиль Сафаров.

Он отметил, что приток воды в водохранилище имени Гейдара Алиева, одного из крупнейших водохранилищ автономной республики, практически прекратился. В настоящее время в водохранилище находится 32 млн кубометров воды.

"Ожидается, что в ближайшие 3 месяца из-за погодных условий в водохранилище также не удастся набрать достаточно воды. Поэтому необходимо максимально эффективно использовать воду", - сказал он.

Сафаров добавил, что план мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023–2027 годы предусматривает интеграцию воды Аразского водохранилища в водохранилище имени Гейдара Алиева.