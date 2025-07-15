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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 июля 2025 г. 08:16
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Шоссе Сабунчу–Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Бунядова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi yollarında sıxlıq var

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