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В атмосферу Земли из-за геомагнитной бури могли войти до 40 спутников Starlink

В атмосферу Земли из-за геомагнитной бури могли войти до 40 спутников Starlink Около 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, выведенных на орбиту Земли, сильно пострадали от геомагнитной бури. Поврежденные спутники совершили неконтролируемый сход с орбиты и уже могли войти в атмосферу Земли.
ИКТ
9 февраля 2022 г. 09:32
В атмосферу Земли из-за геомагнитной бури могли войти до 40 спутников Starlink

Около 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, выведенных на орбиту Земли, сильно пострадали от геомагнитной бури. Поврежденные спутники совершили неконтролируемый сход с орбиты и уже могли войти в атмосферу Земли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания SpaceX.

"К сожалению, спутники, развернутые в [прошлый] четверг, оказались сильно повреждены геомагнитной бурей в пятницу. Команда перевела [их] безопасный режим. Повышенное [лобовое] сопротивление на малых высотах не позволило спутникам выйти из режима, чтобы начать орбитальные маневры, и до 40 спутников войдут или уже вошли в атмосферу Земли", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что сошедшие с орбиты спутники "имеют нулевой риск столкновения с другими спутниками". Вместе с этим, как отмечают в SpaceX, конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, что означает невозможность падения их обломков на планету или (при другом исходе событий) образования космического мусора.

SpaceX в прошлый четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Ракета вывела на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.

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Версия на английском языке Nearly 40 Starlink satellites may enter Earth's atmosphere due to geomagnetic storm

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