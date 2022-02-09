В атмосферу Земли из-за геомагнитной бури могли войти до 40 спутников Starlink

Около 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, выведенных на орбиту Земли, сильно пострадали от геомагнитной бури. Поврежденные спутники совершили неконтролируемый сход с орбиты и уже могли войти в атмосферу Земли.

Около 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, выведенных на орбиту Земли, сильно пострадали от геомагнитной бури. Поврежденные спутники совершили неконтролируемый сход с орбиты и уже могли войти в атмосферу Земли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания SpaceX.

"К сожалению, спутники, развернутые в [прошлый] четверг, оказались сильно повреждены геомагнитной бурей в пятницу. Команда перевела [их] безопасный режим. Повышенное [лобовое] сопротивление на малых высотах не позволило спутникам выйти из режима, чтобы начать орбитальные маневры, и до 40 спутников войдут или уже вошли в атмосферу Земли", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что сошедшие с орбиты спутники "имеют нулевой риск столкновения с другими спутниками". Вместе с этим, как отмечают в SpaceX, конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, что означает невозможность падения их обломков на планету или (при другом исходе событий) образования космического мусора.

SpaceX в прошлый четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Ракета вывела на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.