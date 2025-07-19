ВБ: ИИ и бизнес-аналитика могут стать следующим этапом реформ судебной системы Азербайджана

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Следующим этапом проекта Всемирного банка (ВБ) "Судебные услуги и умная инфраструктура" станет углубление цифровизации, поскольку успешное внедрение IT-решений, особенно в сфере прозрачности и эффективности, подчеркивает необходимость дальнейшего развития инструментов искусственного интеллекта и бизнес-аналитики для более разумного и основанного на данных управления судебной системой.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ВБ по ходу реализации проекта.

Банк считает, что проект оказал преобразующее влияние на судебную систему Азербайджана, заложив основу для комплексных реформ. Судебная инфраструктура была модернизирована с целью улучшения доступа к правосудию, повышения эффективности и прозрачности.

"С 2014 по 2024 год построено 12 новых судебных комплексов в шести регионах, обеспечивших современные условия для работы сотрудников и обслуживания граждан. Кроме того, созданы два дата-центра международного класса (Tier 3), гарантирующие надежное хранение и защиту данных судебной системы. Внедрена система электронного правосудия (e-court), которая значительно упростила доступ к судебным услугам", - отмечается в отчете.

По данным банка, после полной реализации платформы e-court в 2023 году судьи стали рассматривать в 3 раза больше дел, а юридическую помощь получили почти 70 000 граждан. Уровень удовлетворенности населения судами вырос с 44,6% (на момент начала проекта) до 69,3%.

Исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вюсал Гасымлы отметил, что цифровая платформа позволила бизнесу обращаться в суды быстрее и с меньшими затратами:

"Это повысило эффективность судебных услуг и стало удачным примером цифровой трансформации. С экономической точки зрения, такие решения помогают бизнесу сократить издержки, связанные с юридическими процедурами", - заявил В. Гасымлы, чьи слова приводятся в отчете ВБ.

По оценкам ВБ, за последние 10 лет спрос на судебные услуги вырос в 10 раз: количество гражданских и коммерческих дел увеличилось с 22 000 в 2010 году до почти 240 000 в 2023 году. Ранее реформированию мешали задержки, нехватка инфраструктуры и ресурсов, а также слабая цифровизация. Однако благодаря инвестициям в технологии и кадры производительность системы значительно возросла. Сейчас суды рассматривают дела в среднем за 119 дней, тогда как ранее этот срок составлял 187 дней.

Ключевым фактором успеха проекта стало тесное сотрудничество между Судебно-правовым советом, Министерством юстиции, судебными органами и юридическим сообществом. Отдельное внимание уделялось укреплению институционального потенциала и подготовке кадров для эффективного применения новых цифровых решений.

Реформы стали частью стратегии перехода от модели роста, ориентированной на активное вмешательство государства, к модели, в которой госсектор выступает в роли фасилитатора, создающего условия для устойчивого и инклюзивного развития, а не основного драйвера экономического развития.

Отдельно ВБ подчеркивает, что проект помог справиться с резким всплеском числа дел в 2016 году (до 470 000, что вдвое больше текущего объема), вызванным последствиями девальвации маната и ростом долговых споров. В ответ была внедрена система онлайн-обработки таких дел, позволившая разгрузить судей и ускорить процесс.

Отметим, что первоначальный кредит в размере 100 млн долларов США был подписан 22 октября 2014 года, а 26 марта 2020 года ВБ выделил дополнительно 50 млн долларов на продолжение и расширение проекта.