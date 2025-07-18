В Азербайджане сформирован сильный корпус специалистов по кибербезопасности

10:32

В Азербайджане сформирован сильный состав профессиональных и ответственно работающих специалистов в сфере информационной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азер Ахадов на мероприятии, посвященном итогам программы Bug Bounty.

Он отметил, что программа позволила выявить уязвимости в государственных информационных ресурсах и оперативно их устранить.

В рамках программы были выявлены уязвимости в государственных информационных ресурсах посредством симулированных кибератак, а также выработаны ответные меры для заполнения этих пробелов. Программа повысила нашу возможность проактивной защиты против реальных угроз и укрепила надежность наших информационных систем", - отметил он.

Ахадов подчеркнул, что инициатива стала примером объединения профессионального и общественного потенциала в обеспечении цифровой безопасности государства.

По его словам, проект помог не только повысить надежность систем, но и выявить талантливых специалистов, которые в будущем могут стать партнерами государственных структур. Ахадов добавил, что подобные программы будут продолжены.

Напомним, что программа Bug Bounty в Азербайджане была запущена впервые 15 апреля 2025 года по инициативе Государственной службы специальной связи и информационной безопасности. Она позволила специалистам и этичным хакерам получать вознаграждения за выявление уязвимости в государственных информационных системах с доменной зоной *.GOV.AZ.