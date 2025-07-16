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В Азербайджане в I полугодии заблокировано 19 поддельных доменов

В Азербайджане в I полугодии заблокировано 19 поддельных доменов В первой половине этого года в Азербайджане заблокировано 19 поддельных доменов, названия которых были схожи с доменами госструктур.
ИКТ
16 июля 2025 г. 10:45
В Азербайджане в I полугодии заблокировано 19 поддельных доменов

В первой половине этого года в Азербайджане заблокировано 19 поддельных доменов, названия которых были схожи с доменами госструктур.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 6 месяцев 2025 года в стране в пользование госструктур передано 26 новых доменов (на 37% меньше, чем годом ранее) и 130 новых поддоменов (-17%).

В 2024 году госучреждения приобрели 64 новых домена и 367 новых поддоменов. За отчетный период было выявлено и заблокировано 100 поддельных доменов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I yarımildə dövlət qurumlarının adına bənzəyən 19 domen bloklanıb

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