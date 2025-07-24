Замминистра: Вовлеченность женщин в сферу ИКТ - необходимость

Стартапы с участием женщин добиваются большего успеха, а их вовлечение в сферу информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является необходимостью.

Стартапы с участием женщин добиваются большего успеха, а их вовлечение в сферу информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является необходимостью.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на церемонии награждения победителей конкурса "Цифровое предпринимательство", проведенного в рамках проекта "Женщины в ИКТ".

По его словам, обеспечение гендерного баланса на рынке труда повышает производительность, способствует инклюзивному экономическому росту и формированию конкурентоспособной экономики.

"Авторитетные международные рейтинги, такие как Глобальный инновационный индекс, учитывают интеграцию женщин с научными степенями и высокой квалификацией в рынок труда. Это один из ключевых показателей инновационного потенциала страны", - отметил Мамедов.

Он добавил, что по данному показателю Азербайджан с результатом 13,7 балла занимает 57-е место среди 133 стран.

"Это неплохой результат, но мы должны продвигаться дальше и активнее привлекать женщин к реализации инновационной повестки. Призываю наших женщин быть более активными в сфере ИКТ и инноваций. Их участие - это не выбор, а необходимость", - сказал замминистра.