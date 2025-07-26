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В Уссурийске на трассе сбили амурского тигра

В Уссурийске на трассе сбили амурского тигра Правоохранительные органы РФ проводят проверку по факту наезда на амурского тигра в Приморье.
В регионе
26 июля 2025 г. 06:42
В Уссурийске на трассе сбили амурского тигра

Правоохранительные органы РФ проводят проверку по факту наезда на амурского тигра в Приморье.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено, что в дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. По данному факту организована проверка, в рамках которой будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Накануне в социальных сетях распространилось видео с телом сбитого животного.

Амурский тигр относится к редким исчезающим видам животных. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ в статусе "Вымирающие виды". Ареал обитания амурского тигра сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Обитает на нескольких участках на юге Дальнего Востока России и в Маньчжурии (северо-восток Китая), самый большой из которых Сихотэ-Алинь.

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