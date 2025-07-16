Азербайджан в июне продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

В июне текущего года Азербайджан поднялся на 4 позиции по сравнению с маем по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (81,36 Мбит/с) и занял 83-е место среди 152 стран.

В июне текущего года Азербайджан поднялся на 4 позиции по сравнению с маем по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (81,36 Мбит/с) и занял 83-е место среди 152 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, по сравнению с показателем прошлого года (39,87 Мбит/с) средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране увеличилась вдвое.

Первое место по скорости широкополосного интернета в июне занял Сингапур (393,15 Мбит/с), последнее - Сирия (3,19 Мбит/с).

В отчетный месяц Баку занял 115 место среди 196 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета (78,78 Мбит/с), сохранив позицию предыдущего месяца.

Лион (347,52 Мбит/с) возглавил рейтинг городов по скорости фиксированного широкополосного интернета. Алеппо (2,55 Мбит/с) оказался на последнем месте.

Баку занял 87 место среди 150 городов по скорости мобильного интернета (88,2 Мбит/с), опустившись на 3 позиции по сравнению с предыдущим месяцем.

Первое место среди городов по скорости мобильного интернета занял Аль-Райян - 561,48 Мбит/с, а последнее место Ла-Пас (Боливия) - 10,76 Мбит/с.