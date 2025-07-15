Euractiv: ЕС сражается с дезинформацией, распространяемой Кремлем посредством ИИ

Портал Euractiv опубликовал статью посвящённую проблеме распространения российской дезинформации в Европе и усилиям по её нейтрализации.

Портал Euractiv опубликовал статью, посвященную проблеме распространения российской дезинформации в Европе и мерами по ее нейтрализации.

Как передает Report, материал акцентирует внимание на использовании Россией возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для создания фейковых нарративов, и на трудностях, с которыми сталкивается Евросоюз в борьбе с этой угрозой.

В статье отмечается, что дезинформация, поддерживаемая РФ, направлена на подрыв доверия к европейским институтам и усиление социальных разногласий.

"Кремль использует ИИ для создания убедительных фейковых новостей, мемов и дипфейков, которые все сложнее отличить от правды", - подчеркивают авторы. Это сравнивается с игрой "бей крота", где новые ложные нарративы появляются быстрее, чем их успевают опровергать.



Отмечается, что Россия посредством операции “Перегрузка” пытается нанести удар по специалистам по проверке фактов, редакциям и исследователям по всему миру, истощить их ресурсы и использовать заслуживающие доверия информационные экосистемы для продвижения политической повестки Кремля. Кампания проводится с помощью скоординированной рассылки по электронной почте, сетей Telegram-каналов, множества фейковых аккаунтов в "X" и экосистемы сайтов, связанных с Россией.

При этом авторы статьи отмечают, что с сентября 2024 года операция “Перегрузка” более чем в 2 раза с момента своего запуска нарастила объем атак по электронной почте, завалив СМИ и сообщества, занимающиеся проверкой фактов, сфабрикованными сообщениями.

“Подобно тому, как волны беспилотников или ракет могут подавить противовоздушную оборону, эта операция стремится сделать то же самое с журналистами и проверяющими факты. Поддельные электронные письма – лишь вершина айсберга этой скоординированной пропагандистской машины", - говорится в публикации.

Особое внимание уделяется попыткам повлиять на общественное мнение в контексте конфликта в Украине, где дезинформация стремится ослабить поддержку Киева.

Euractiv выделяет роль ИИ в усилении масштабов дезинформации: "Технологии ИИ, такие как генерация текста и видео, позволяют создавать контент, который быстро распространяется в социальных сетях, усиливая хаос и недоверие".

В статье указываются и методы борьбы в Европе с лживой информацией на примере Закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает соцсети бороться с фейковым контентом.

"ЕС стремится заставить технологические компании нести ответственность за распространяемую дезинформацию", - отмечается в статье. Также активно развиваются программы медиаграмотности и фактчекинга, чтобы научить граждан распознавать ложь.

В то же время авторы статьи призывают Европу к более жестким мерам борьбы с дипфейками, выражая обеспокоенность недостаточным противодействием распространению дезинформации. Подчеркивается и важность международного сотрудничества для отслеживания и нейтрализации пропаганды.

Euractiv подчеркивает необходимость комплексного подхода: сочетание технологий, образования и строгого регулирования может помочь Европе справиться с этой "войной в стиле бей крота“. Статья призывает к дальнейшим усилиям для защиты информационного пространства ЕС от внешних манипуляций, организации обмена информацией об угрозах в режиме реального времени на нескольких платформах, вложению значительных инвестиций в обнаружение информации на основе ИИ.

Параллельно авторы указывают на сложности на этом пути: "Адаптивность дезинформации, её скорость и анонимность источников делают борьбу с ней крайне сложной. Также существует риск, что чрезмерное регулирование может ограничить свободу слова, что вызывает озабоченность в обществе”.