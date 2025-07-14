ISO утвердила двух представителей от Азербайджана для участия в международном проекте по ИИ

17:07

Стратегия Азербайджана по искусственному интеллекту (ИИ) на 2025-2028 годы представлена на мероприятии, организованном в рамках проекта "Повышение навыков в управлении и стандартах искусственного интеллекта", реализуемого Международной организацией по стандартизации (ISO) в Женеве (Швейцария).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ).

Участники мероприятия также получили подробную информацию о стандартах, принятых Техническим комитетом по стандартизации "Информационно-коммуникационные технологии" (AZSTAND/TK-05) в области ИИ и утвержденных Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND).

Для участия в проекте ISO утвердила кандидатуры двух представителей из Азербайджана: председателя Технического комитета - заместителя руководителя аппарата МЦРТ Бахтияра Мамедова и координатора Технического комитета - руководитель отдела стандартизации в области электротехники, информационных технологий и телекоммуникаций Азербайджанского института стандартизации Фируза Бахри.

Наряду с Азербайджаном, право на участие в проекте в качестве победителей конкурса получили представители Багамских островов, Бразилии, Великобритании, Канады, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Королевства Нидерландов, Саудовской Аравии, Южной Африки, Южной Кореи, Уганды и Соединенных Штатов Америки.

Основная цель проекта - информировать заинтересованные стороны о лучших практиках регулирования в соответствии с международными и местными стандартами в области управления искусственным интеллектом, а также способствовать обмену знаниями и опытом в области политики и стандартов искусственного интеллекта.

В рамках визита избранные представители также приняли участие в глобальном саммите по искусственному интеллекту "Artificial Intelligence for Good", организованном Международным союзом электросвязи (ITU).