Власти Индии ищут способ учесть изолированное племя сентинельцев

Подготовка к переписи населения Индии в 2027 году поставила власти перед необычным вызовом: как посчитать племя, которое категорически отказывается от любых контактов с внешним миром?

Подготовка к переписи населения Индии в 2027 году поставила власти перед необычным вызовом: как посчитать племя, которое категорически отказывается от любых контактов с внешним миром?

Как сообщает Report со ссылкой на Nieuwsblad, речь идет о сентинельцах — загадочном народе, населяющем остров Норт-Сентинел (Андаманские острова) в Бенгальском заливе.

Это одно из последних племен на планете, полностью изолированных от цивилизации. Любая попытка приблизиться к их берегам заканчивается агрессией. С 2011 года в радиусе 5 километров от острова действует официальный запрет на приближение - из-за опасений распространения болезней, к которым у племени нет иммунитета.

Ранее переписчики наблюдали за островом с кораблей. В 2001 году было насчитано 39 человек, в 2011-м - 15. Но, как признают специалисты, это не более чем догадки. Базирующаяся в Лондоне организация Survival International оценивает фактическое число в 50-150 человек.

Планы использовать дроны и спутники для подсчета вызывают резкую критику. "Это только испугает людей и не даст точных данных", - говорит Джонатан Мазауэр из Survival International.

Сентинельцы, которые, предположительно, были изолированы в течение 50 000 лет, - не единственные, кого трудно сосчитать. Другие племена Андаманских островов, такие как шомпены и джарава, тоже ведут изолированный образ жизни, хотя у некоторых уже налажены ограниченные контакты с внешним миром.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что защита автономии важнее всего остального. "Главное - сохранить их среду обитания и образ жизни", - считает антрополог Маниш Чанди.