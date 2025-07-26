О нас

Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных пострадавшим от пожаров в Калифорнии Президент США Дональд Трамп назвал мошеннической схемой американскую инициативу FireAid, направленную на оказание помощи пострадавшим от природных пожаров в штате Калифорния, и заявил, что $100 млн из собранных на это средств пропали.
Другие страны
26 июля 2025 г. 06:19
Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп назвал мошеннической схемой американскую инициативу FireAid, направленную на оказание помощи пострадавшим от природных пожаров в штате Калифорния, и заявил, что $100 млн из собранных на это средств пропали.

Как сообщает Report, об этом амерниканский лидер написал на своей странице в Truth Social.

"FireAid" - это полная катастрофа. Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема. Пропали $100 млн", - отметил он.

В южной части Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, в январе из-за природных пожаров погибли более 30 человек, были уничтожены около 18 тыс. различных строений. Общественные организации, в том числе связанные с Демократической партией, объявили о проведении сбора средств на нужды тех, кто пострадал или лишился имущества из-за пожаров. В рамках этой инициативы 30 января в Калифорнии состоялся благотворительный концерт с участием певиц Билли Айлиш, Леди Гага, Кэти Перри и других популярных исполнителей. Собрано было около $100 млн, однако, как сообщил телеканал Fox News, средства впоследствии были распределены между рядом неправительственных организаций, а не переданы непосредственно пострадавшим.


Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp: Kaliforniyada yanğınlardan zərər çəkənlər üçün toplanan 100 milyon dollar yoxa çıxıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi