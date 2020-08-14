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Report Georgia

Индия не планирует допускать китайские компании к созданию сети 5G в стране

Индия не планирует допускать китайские компании к созданию сети 5G в стране В связи с этим будут возобновлены переговоры с индийскими компаниями Bharti Airtel, Reliance Jio Infocomm и другими об участии в данном проекте
ИКТ
14 августа 2020 г. 16:29

Индия намерена не включать китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE в число участников предстоящего конкурса на право создания сети беспроводной связи пятого поколения 5G в стране в связи с напряженностью в индийско-китайских отношениях.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times со ссылкой на Министерство законодательства и юстиции, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии.

"Компании Huawei Technologies Co. и ZTE не планируется допускать к участию в конкурсе по созданию сети 5G в Индии в связи с решением правительства премьер-министра Нарендры Моди, [принятого из] соображений национальной безопасности, ограничить отношения с Китаем", - сообщили изданию представители ведомства, уточнив, что официально о принятых мерах будет объявлено в ближайшие недели.

В связи с этим министерство коммуникаций и информационных технологий возобновит переговоры с индийскими компаниями Bharti Airtel, Reliance Jio Infocomm и другими об участии в данном проекте. Ранее переговоры с ними были прерваны из-за вызванных пандемией ограничительных мер в Индии.

Инфраструктурные инвестиции в создание сети беспроводной связи 5G в Индии оцениваются в сумму 4 млрд долларов США.

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Версия на английском языке China's Huawei, ZTE face India 5G network exclusion

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