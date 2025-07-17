На юге Франции бушует лесной пожар

В департаменте Ардеш на юге Франции начался лесной пожар, уже сгорело 10 гектаров участка.

В департаменте Ардеш на юге Франции начался лесной пожар, уже сгорело 10 гектаров участка.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой префектуру департамента.

"17 июля на горном участке между городами Лубарес и Вальгорж в департаменте Ардеш начался пожар", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что крутой рельеф местности способствует стремительному распространению огня. По оценкам специалистов, площадь может достичь 60 га.

По предварительным данным, возгорание началось у обочины дороги, после чего огонь перешел на сосновую рощу. На месте происшествия работают 80 пожарных. Власти направили 40 единиц техники, три самолета и вертолет для сброса воды.