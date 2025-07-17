ПРООН передала Госслужбе Украины машины механизированного разминирования

Программа развития ООН (ПРООН) передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) шесть современных дистанционно управляемых машин для механизированного разминирования вместе с полным комплектом запчастей.

Программа развития ООН (ПРООН) передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) шесть современных дистанционно управляемых машин для механизированного разминирования вместе с полным комплектом запчастей.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

По ее данным, пакет помощи включает две машины тяжелого класса с производительностью до 3000 м² в час и четыре машины среднего класса, способные очищать до 2500 м² в час. Все единицы оборудования могут работать дистанционно с расстояния до 1500 метров, что значительно снижает риски для саперов.

В ближайшее время машины будут задействованы в трех регионах Украины.

Передача состоялась при финансовой поддержке правительств Хорватии, Франции, Нидерландов и Швеции.