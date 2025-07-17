О нас

ПРООН передала Госслужбе Украины машины механизированного разминирования

ПРООН передала Госслужбе Украины машины механизированного разминирования Программа развития ООН (ПРООН) передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) шесть современных дистанционно управляемых машин для механизированного разминирования вместе с полным комплектом запчастей.
Другие страны
17 июля 2025 г. 20:12
ПРООН передала Госслужбе Украины машины механизированного разминирования

Программа развития ООН (ПРООН) передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) шесть современных дистанционно управляемых машин для механизированного разминирования вместе с полным комплектом запчастей.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

По ее данным, пакет помощи включает две машины тяжелого класса с производительностью до 3000 м² в час и четыре машины среднего класса, способные очищать до 2500 м² в час. Все единицы оборудования могут работать дистанционно с расстояния до 1500 метров, что значительно снижает риски для саперов.

В ближайшее время машины будут задействованы в трех регионах Украины.

Передача состоялась при финансовой поддержке правительств Хорватии, Франции, Нидерландов и Швеции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMTİP Ukraynaya mexanikləşdirilmiş minatəmizləmə maşınları verib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi