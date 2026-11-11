Азербайджан и Грузия обсудили экономическое сотрудничество
Бизнес
- 11 ноября, 2026
- 17:02
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Генеральный консул Азербайджана в Батуми Фуад Азизов встретился с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи в Батуми стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних дружественных и стратегических партнерских отношений, а также возможности расширения взаимодействия в сферах логистики и транспорта, строительства, экономики, торговли, инвестиций и инфраструктуры.
Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения совместных проектов и создания новых экономических возможностей.
Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-грузинских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, а также вопросы регионального взаимодействия.
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