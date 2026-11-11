Азербайджан и Грузия обсудили экономическое сотрудничество

Генеральный консул Азербайджана в Батуми Фуад Азизов встретился с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи в Батуми стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних дружественных и стратегических партнерских отношений, а также возможности расширения взаимодействия в сферах логистики и транспорта, строительства, экономики, торговли, инвестиций и инфраструктуры.

Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения совместных проектов и создания новых экономических возможностей.

Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-грузинских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, а также вопросы регионального взаимодействия.