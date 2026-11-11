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    Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:40
    Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanın Batumidəki baş konsulu Fuad Əzizov Acarıstan Hökumətinin sədri Zurab Pataradze ilə görüşüb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Batumidə keçirilən görüşdə tərəflər Azərbaycan və Gürcüstan arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin hazırkı vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Görüşdə logistika və nəqliyyat, tikinti, iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə diqqət yetirilib.

    Birgə layihələrin həyata keçirilməsi və yeni iqtisadi imkanların yaradılması məsələləri də müzakirə olunub.

    Tərəflər Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda inkişafı, eləcə də regional əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Fuad Əzizov Zurab Pataradze Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Acarıstan
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    Азербайджан и Грузия обсудили экономическое сотрудничество
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    Azerbaijan and Georgia discuss economic cooperation
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