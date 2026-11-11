Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Арахамия: Есть хороший импульс для нахождения решения по конфликту в Украине до конца года

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 16:52
    Арахамия: Есть хороший импульс для нахождения решения по конфликту в Украине до конца года

    Раунд переговоров между Украиной, РФ и США 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) был одним из самых сложных, а представители РФ приехали с очень жесткими директивами.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом на брифинге в Абу-Даби заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

    "Думаю, россияне приехали с очень-очень жесткими указаниями, и было трудно смягчить дискуссию, но то, как представители США структурировали ее через призму послевоенной ситуации для обеих стран, на мой взгляд, открыло диалог, и мы начали работать продуктивнее", - сказал он.

    По его словам, стороны на переговорах достигли действительно значительного прогресса.

    Он отметил, что сейчас важно определить дату и объявить дату следующего раунда переговоров "поскольку у нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение до наступления нового года".

    Отдельно он подчеркнул, что существует понимание того, что в дальнейшем к переговорам должны присоединиться представители Европы.

    "Я считаю, что мы движемся к конечной цели, где будут не трехсторонние, а многосторонние переговоры, потому что европейцы должны сесть за стол переговоров, ведь мы говорим о послевоенной безопасности в Европе. Украина является частью Европы, и европейские страны должны сесть за стол переговоров вместе с нами и обсудить, как будет выглядеть безопасность в Европе", - подчеркнул Арахамия.

    Давид Арахамия Российско-украинский конфликт
    Araxamiya: İlin sonuna kimi Rusiya ilə münaqişənin həll yolunu tapmaq üçün yaxşı impuls var
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