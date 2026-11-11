Арахамия: Есть хороший импульс для нахождения решения по конфликту в Украине до конца года

Раунд переговоров между Украиной, РФ и США 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) был одним из самых сложных, а представители РФ приехали с очень жесткими директивами.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом на брифинге в Абу-Даби заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Думаю, россияне приехали с очень-очень жесткими указаниями, и было трудно смягчить дискуссию, но то, как представители США структурировали ее через призму послевоенной ситуации для обеих стран, на мой взгляд, открыло диалог, и мы начали работать продуктивнее", - сказал он.

По его словам, стороны на переговорах достигли действительно значительного прогресса.

Он отметил, что сейчас важно определить дату и объявить дату следующего раунда переговоров "поскольку у нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение до наступления нового года".

Отдельно он подчеркнул, что существует понимание того, что в дальнейшем к переговорам должны присоединиться представители Европы.

"Я считаю, что мы движемся к конечной цели, где будут не трехсторонние, а многосторонние переговоры, потому что европейцы должны сесть за стол переговоров, ведь мы говорим о послевоенной безопасности в Европе. Украина является частью Европы, и европейские страны должны сесть за стол переговоров вместе с нами и обсудить, как будет выглядеть безопасность в Европе", - подчеркнул Арахамия.