В Северной Ирландии и Шотландии сотни школ получили письма с угрозами взрыва
Другие страны
- 11 ноября, 2026
- 16:54
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Вслед за школами Италии, сотни учебных заведений в Северной Ирландии и Шотландии также получили письма с угрозами взрыва.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.
Сообщается, что в Северной Ирландии сообщили электронные письма с угрозами более 300 школ, а в Шотландии - 470 учебных заведений.
Полиции Северной Ирландии и Шотландии проводят расследование в связи с поступившими угрозами. Руководствам средних школ разосланы рекомендации сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.
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В Северной Ирландии и Шотландии сотни школ получили письма с угрозами взрываДругие страны