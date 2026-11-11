В Северной Ирландии и Шотландии сотни школ получили письма с угрозами взрыва

Вслед за школами Италии, сотни учебных заведений в Северной Ирландии и Шотландии также получили письма с угрозами взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

Сообщается, что в Северной Ирландии сообщили электронные письма с угрозами более 300 школ, а в Шотландии - 470 учебных заведений.

Полиции Северной Ирландии и Шотландии проводят расследование в связи с поступившими угрозами. Руководствам средних школ разосланы рекомендации сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.