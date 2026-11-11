Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Северной Ирландии и Шотландии сотни школ получили письма с угрозами взрыва

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 16:54
    В Северной Ирландии и Шотландии сотни школ получили письма с угрозами взрыва

    Вслед за школами Италии, сотни учебных заведений в Северной Ирландии и Шотландии также получили письма с угрозами взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    Сообщается, что в Северной Ирландии сообщили электронные письма с угрозами более 300 школ, а в Шотландии - 470 учебных заведений.

    Полиции Северной Ирландии и Шотландии проводят расследование в связи с поступившими угрозами. Руководствам средних школ разосланы рекомендации сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.

    Угроза взрыва Учебное заведение Шотландия Ирландия
    Şimali İrlandiya və Şotlandiyada yüzlərlə məktəb partlayış təhdidi ilə üzləşib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:26
    Фото
    Видео
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров СОР31 - Обновлено-4
    Внешняя политика
    17:11
    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 104 тыс. б/с
    Энергетика
    17:09
    В Пакистане при нападении на патруль пострадали не менее 12 полицейских
    Другие страны
    17:09
    ОПЕК: Мировой спрос на нефть в этом году составит около 106 млн б/с
    Энергетика
    17:07
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено-2
    Происшествия
    17:03
    Боксерша Гюлер Гусейнова вышла в финал Летних Юношеских Олимпийских игр
    Индивидуальные
    17:02
    Фото
    Азербайджан и Грузия обсудили экономическое сотрудничество
    Бизнес
    16:58
    Пропалестинские активисты забросали Джо Байдена пакетами с молоком в Дублине
    Другие страны
    16:54
    В Северной Ирландии и Шотландии сотни школ получили письма с угрозами взрыва
    Другие страны
    Лента новостей