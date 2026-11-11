Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 104 тыс. б/с

    Энергетика
    • 11 ноября, 2026
    • 17:11
    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 104 тыс. б/с

    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре 2026 года составила 447 тыс. баррелей.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    Согласно данным, в прошлом месяце среднесуточная добыча нефти в Азербайджане была на 4 тыс. баррелей меньше по сравнению с сентябрем.

    С учетом того, что квота суточной добычи нефти Азербайджана на 2026 год в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 551 тыс. баррелей, фактическая добыча в октябре отставала на 104 тыс. баррелей.

    Напомним, что в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 454 тыс. баррелей, во втором квартале - 456 тыс. баррелей, а в третьем квартале - 450 тыс. баррелей.

    В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила в среднем 461 тыс. баррелей.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Добыча нефти в Азербайджане
    Azərbaycan oktyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 104 min barel geri qalıb
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