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    Azərbaycan oktyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 104 min barel geri qalıb

    Energetika
    • 11 noyabr, 2026
    • 17:10
    Azərbaycan oktyabrda OPEC+ kvotasından gündəlik 104 min barel geri qalıb

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 447 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı sentyabr ayı ilə müqayisədə 4 min barel az olub.

    Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın 2026-cı il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, oktyabrda faktiki hasilat 104 min barel geriləyib.

    Xatırladaq ki, bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 454 min barel təşkil edib. İkinci rübdə isə bu rəqəm 456 min barel olub. Bu ilin üçüncü rübündə isə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 450 min barel təşkil edib.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 466 min barel, ikinci rübündə 461 min barel, üçüncü rübdə 459 min barel, dördüncü rübdə isə 458 min barel təşkil edib.

    2025-ci ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 461 min barel olub.

    Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) Neft hasilatı Kvota
    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 104 тыс. б/с
    Azerbaijan in October fell 104,000 bpd short of its OPEC+ quota
    44 filmi
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