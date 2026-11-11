Боксерша Гюлер Гусейнова вышла в финал Летних Юношеских Олимпийских игр

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Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова (51 кг) вышла в финал IV Летних Юношеских Олимпийских игр в Дакаре.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

В полуфинале спортсменка одержала победу над Мехрин Ханой (Канада) со счетом 5:0.

Чемпионка Европы в финале померится силами с Гренйеллис Гарсией (Венесуэла). Поединок состоится 12 ноября.