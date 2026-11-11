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    Боксерша Гюлер Гусейнова вышла в финал Летних Юношеских Олимпийских игр

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2026
    • 17:03
    Боксерша Гюлер Гусейнова вышла в финал Летних Юношеских Олимпийских игр

    Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова (51 кг) вышла в финал IV Летних Юношеских Олимпийских игр в Дакаре.

    Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

    В полуфинале спортсменка одержала победу над Мехрин Ханой (Канада) со счетом 5:0.

    Чемпионка Европы в финале померится силами с Гренйеллис Гарсией (Венесуэла). Поединок состоится 12 ноября.

    летние Олимпийские игры Федерация бокса Азербайджана
    Azərbaycan boksçusu Gülər Hüseynova Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib
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