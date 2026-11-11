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    Azərbaycan boksçusu Gülər Hüseynova Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:46
    Azərbaycan boksçusu Gülər Hüseynova Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib

    Azərbaycan boksçusu Gülər Hüseynova (51 kq) Dakar-2026 Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    O, yarımfinalda Mehrin Xana (Kanada) 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:25, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib.

    Avropa çempionu finalda Qrenyellis Qarsiya (Venesuela) ilə gücünü yoxlayacaq.

    Qeyd edək ki, döyüş noyabrın 12-də keçiriləcək.

    Gülər Hüseynova Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları
    Боксерша Гюлер Гусейнова вышла в финал Летних Юношеских Олимпийских игр
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