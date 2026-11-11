В Пакистане при нападении на патруль пострадали не менее 12 полицейских
- 11 ноября, 2026
- 17:09
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По меньшей мере 12 полицейских получили ранения в результате нападения на патруль в городе Кохат на северо-западе Пакистана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на DAWN.
Согласно информации, нападение произошло во время операции по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых, в которой, как отмечается, замешаны криминальные элементы.
Представитель службы спасения Джавад Африди заявил в видеообращении, что полицейский отряд попал под обстрел, после чего 12 сотрудников доставили в больницу.
Африди отметил, что точная информация о пострадавших и возможных погибших будет предоставлена позже.
В свою очередь, агентство Reuters сообщает об 11 погибших полицейских. Однако власти Пакистана пока не подтвердили эту информацию.