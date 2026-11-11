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    В Пакистане при нападении на патруль пострадали не менее 12 полицейских

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 17:09
    В Пакистане при нападении на патруль пострадали не менее 12 полицейских

    По меньшей мере 12 полицейских получили ранения в результате нападения на патруль в городе Кохат на северо-западе Пакистана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на DAWN.

    Согласно информации, нападение произошло во время операции по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых, в которой, как отмечается, замешаны криминальные элементы.

    Представитель службы спасения Джавад Африди заявил в видеообращении, что полицейский отряд попал под обстрел, после чего 12 сотрудников доставили в больницу.

    Африди отметил, что точная информация о пострадавших и возможных погибших будет предоставлена позже.

    В свою очередь, агентство Reuters сообщает об 11 погибших полицейских. Однако власти Пакистана пока не подтвердили эту информацию.

    Пакистан Погибшие полицейские
    Pakistanda polislərə hücum zamanı ən azı 12 nəfər xəsarət alıb
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