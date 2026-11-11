В Пакистане при нападении на патруль пострадали не менее 12 полицейских

По меньшей мере 12 полицейских получили ранения в результате нападения на патруль в городе Кохат на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на DAWN.

Согласно информации, нападение произошло во время операции по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых, в которой, как отмечается, замешаны криминальные элементы.

Представитель службы спасения Джавад Африди заявил в видеообращении, что полицейский отряд попал под обстрел, после чего 12 сотрудников доставили в больницу.

Африди отметил, что точная информация о пострадавших и возможных погибших будет предоставлена позже.

В свою очередь, агентство Reuters сообщает об 11 погибших полицейских. Однако власти Пакистана пока не подтвердили эту информацию.