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    Пропалестинские активисты забросали Джо Байдена пакетами с молоком в Дублине

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 16:58
    Пропалестинские активисты забросали Джо Байдена пакетами с молоком в Дублине

    Пропалестинские активисты забросали пакетами с молоком кортеж экс-президента США Джо Байдена во время его визита в Тринити-колледж в Дублине.

    Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, инцидент произошел 10 ноября, когда Байден прибыл в колледж на церемонию вручения его сыну Хантеру Байдену золотой медали за выдающийся вклад в общественную дискуссию.

    Вместе с бывшим президентом мероприятие посетила его жена, бывшая первая леди США Джилл Байден.

    Протестующие, выступавшие против политики бывшего президента США в отношении сектора Газа, выкрикивали лозунги "Позор вам!" и "На ваших руках кровь!".

    Когда Байден и члены его семьи покидали колледж, участники акции попытались приблизиться к их автомобилям и начали бросать различные предметы, в том числе пакеты с молоком.

    Байдена сопровождали пять автомобилей с затемненными стеклами и сотрудники личной охраны. Охрана закрывалась зонтами.

    Ирландская полиция задержала двух участников акции.

    Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки (США) Палестино-израильский конфликт
    Fələstinyönümlü fəallar Dublində Baydenin kortejinə süd paketləri atıblar
    Pro-Palestinian activists throw milk cartons at Joe Biden's motorcade in Dublin
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