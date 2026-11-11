Пропалестинские активисты забросали Джо Байдена пакетами с молоком в Дублине

Пропалестинские активисты забросали пакетами с молоком кортеж экс-президента США Джо Байдена во время его визита в Тринити-колледж в Дублине.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, инцидент произошел 10 ноября, когда Байден прибыл в колледж на церемонию вручения его сыну Хантеру Байдену золотой медали за выдающийся вклад в общественную дискуссию.

Вместе с бывшим президентом мероприятие посетила его жена, бывшая первая леди США Джилл Байден.

Протестующие, выступавшие против политики бывшего президента США в отношении сектора Газа, выкрикивали лозунги "Позор вам!" и "На ваших руках кровь!".

Когда Байден и члены его семьи покидали колледж, участники акции попытались приблизиться к их автомобилям и начали бросать различные предметы, в том числе пакеты с молоком.

Байдена сопровождали пять автомобилей с затемненными стеклами и сотрудники личной охраны. Охрана закрывалась зонтами.

Ирландская полиция задержала двух участников акции.