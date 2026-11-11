ОПЕК: Мировой спрос на нефть в этом году составит около 106 млн б/с
Энергетика
- 11 ноября, 2026
- 17:09
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Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году увеличится на 0,2 млн баррелей в сутки (б/с), сам спрос составит 105,72 млн б/с.
Как передает Report, это следует из ноябрьского отчета Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Снижение примерно на 0,2 млн б/с ожидается в странах ОЭСР, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 0,4 млн б/с.
На 2027 год ОПЕК также сохранила прогноз неизменным. Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 2,6 млн б/с в годовом исчислении. Рост примерно на 0,5 млн б/с прогнозируется в странах ОЭСР, а в странах, не входящих в ОЭСР, - примерно на 2 млн б/с.
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