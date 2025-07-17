Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлинского объявили в розыск.

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его разыскивают по делу о якобы причинении насилия представителю власти, в котором обвиняется его сын Мутвалы Шыхлински.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына Ш.Шыхлински - Мутвалы сроком на два месяца.

Причиной стала ситуация, произошедшая 1 июля у "Баку Плаза". Тогда сотрудники ФСБ напали на главу диаспоры Шахина Шыхлински в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шыхлински заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.