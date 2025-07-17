В Израиле три министра одновременно подали заявление об отставке

Министр иностранных дел Израиля Моше Арбель, министр социальных дел Яаков Марги и министр по делам религий Михаэль Малкиэли написали премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявления об отставке.

Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель, министр социальных дел Яаков Марги и министр по делам религий Михаэль Малкиэли написали премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявления об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Отмечается, что главы этих ведомств, представляющие ультраортодоксальную партию "Шас", подают заявление в связи с желанием партии выйти из состава правительства. Внутриполитический конфликт произошел в результате проблем, связанных с принятием закона, согласно которому, студенты из религиозного высшего учебного заведения должны были быть освобождены от военной службы.

Представители партии "Шас" также занимают посты министра здравоохранения, министра труда и заместителя министра сельского хозяйства. Ожидается, что сегодня они также подадут заявления об отставке.