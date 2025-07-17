СМИ: В Эс-Сувейде произошли массовые убийства арабских бедуинов

Незаконные вооруженные формирования устроили массовые убийства арабских бедуинов-ополченцев в сирийском городе Эс-Сувейда после того, как его покинули правительственные войска.

Незаконные вооруженные формирования устроили массовые убийства арабских бедуинов-ополченцев в сирийском городе Эс-Сувейда после того, как его покинули правительственные войска.

Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство SANA.

По данным его источников на местах, в районе аль-Микуас на востоке города произошли массовые убийства мирных граждан, в том числе женщин и детей. Точное число погибших и пострадавших в результате данных нападений пока неизвестно. Отмечается, что оставшиеся в живых бедуины спешно покидают места своего проживания после угроз новых атак.

Со своей стороны сирийская газета Al Watan утверждает, что за беспорядками в Эс-Сувейде якобы стоят сторонники радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который выступает за сближение с Израилем и накануне призвал к неповиновению властям в Дамаске.

Напомним, что вечером 16 июля Минобороны Сирии объявило о выводе всех военных сил из города Эс-Сувейда в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня. Духовный лидер друзов шейх Юсеф Джарбуа, в отличие от Хикмета аль-Хаджари, приветствовал соглашение о полном прекращении военных действий.