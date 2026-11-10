Инвестиции SOCAR в Турцию достигнут 20 млрд долларов после нового проекта на НПЗ STAR

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует направить около 120 млн долларов США (примерно 6 млрд турецких лир) на строительство новой установки для выпуска авиационного керосина на нефтеперерабатывающем заводе STAR, расположенном в Турции.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на компанию SOCAR Turkiye. Уточняется, что НПЗ STAR перешел к стадии проектирования, закупок и возведения новой установки для производства авиационного топлива.

"В рамках этих капиталовложений объемом порядка 6 млрд лир мы переведем выпуск авиатоплива на новую установку Jet Fuel (Kero-Merox) и обеспечим дополнительные мощности по производству дизельного топлива в размере около 600 тыс. тонн ежегодно. Это позволит нам более гибко управлять производством авиакеросина и дизеля с учетом рыночной ситуации", - заявил глава бизнес-подразделения по нефтепереработке и нефтехимии SOCAR Turkiye и генеральный директор турецкой компании Petkim Petrokimya Holding Кянан Мирзеев.

Указывается, что реализация проекта повысит операционную гибкость и энергетическую эффективность завода, а также сократит зависимость Турции от импортных поставок дизельного топлива. Действующая установка KHT (Kerosene Hydrotreater) на НПЗ STAR после запуска новой установки Jet Fuel (Kero-Merox) будет переориентирована на производство дизеля, при этом в случае необходимости установка KHT сохранит возможность возобновить выпуск авиационного керосина.

"По данному проекту заключен EPC-контракт с консорциумом международных компаний. Проектно-изыскательские, закупочные и строительно-монтажные работы стартуют в ближайшие дни, а запуск новой установки Jet Fuel (Kero-Merox) намечен на первый квартал 2029 года. Данный проект увеличит совокупный объем инвестиций SOCAR в Турцию до 20 млрд долларов", - подчеркнул К. Мирзеев.

Как отметил глава подразделения, перерабатывающая мощность НПЗ STAR, который был введен в эксплуатацию в 2018 году, возросла с изначальных 10 миллионов тонн до 13 миллионов тонн в год: "В итоге STAR превратился в крупнейший отдельный нефтеперерабатывающий завод Турции".