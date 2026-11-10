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    В Австралии два человека пострадали при столкновении самолета с автомобилем

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 11:11
    В Австралии два человека пострадали при столкновении самолета с автомобилем

    Два человека получили травмы в результате столкновения легкомоторного самолета с автомобилем во время посадки в восточном пригороде Мельбурна.

    Как сообщает Report со ссылкой на ABC, инцидент произошел недалеко от аэропорта Лилидейл.

    По данным экстренных служб, самолет, заходивший на посадку, задел автомобиль. В результате пострадали женщина в возрасте около 60 лет и мужчина в возрасте около 70 лет. Их доставили в больницу со стабильным состоянием и травмами головы.

    Медики осмотрели еще двух человек на месте происшествия, однако госпитализация им не потребовалась.

    Очевидец рассказал ABC, что самолет и автомобиль получили повреждения. По его словам, воздушное судно после столкновения развернулось и приземлилось на взлетно-посадочную полосу, а крыша автомобиля и лобовое стекло были повреждены.

    По информации телеканала, самолет принадлежит летной школе Lilydale Flying School.

    Авиационные инциденты Самолеты Австралия Мельбурн
    Avstraliyada təyyarənin avtomobillə toqquşması nəticəsində xəsarət alanlar var
    Two people in hospital after light plane clips car near Lilydale Airport in Australia
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