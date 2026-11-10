В Австралии два человека пострадали при столкновении самолета с автомобилем

Два человека получили травмы в результате столкновения легкомоторного самолета с автомобилем во время посадки в восточном пригороде Мельбурна.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC, инцидент произошел недалеко от аэропорта Лилидейл.

По данным экстренных служб, самолет, заходивший на посадку, задел автомобиль. В результате пострадали женщина в возрасте около 60 лет и мужчина в возрасте около 70 лет. Их доставили в больницу со стабильным состоянием и травмами головы.

Медики осмотрели еще двух человек на месте происшествия, однако госпитализация им не потребовалась.

Очевидец рассказал ABC, что самолет и автомобиль получили повреждения. По его словам, воздушное судно после столкновения развернулось и приземлилось на взлетно-посадочную полосу, а крыша автомобиля и лобовое стекло были повреждены.

По информации телеканала, самолет принадлежит летной школе Lilydale Flying School.