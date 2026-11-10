Avstraliyada təyyarənin avtomobillə toqquşması nəticəsində xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2026
- 11:19
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Melburnda (Avstraliya) eniş edərkən yüngül mühərrikli təyyarənin avtomobillə toqquşması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
"Report" ABC-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Lilideyl hava limanı yaxınlığında baş verib.
Fövqəladə hallar xidmətlərinin məlumatına görə, eniş edən təyyarə avtomobillə toqquşub. Nəticədə təxminən 60 yaşlı qadın və təxminən 70 yaşlı kişi xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar.
Hadisənin şahidi təyyarə və avtomobilin zədələndiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, hava gəmisi toqquşmadan sonra geri dönərək uçuş-enmə zolağına enib, avtomobilin üst örtüyü və ön şüşəsi isə zədələnib.
Telekanalın məlumatına görə, təyyarə "Lilydale Flying School" uçuş məktəbinə məxsusdur.
В Австралии два человека пострадали при столкновении самолета с автомобилем
Two people in hospital after light plane clips car near Lilydale Airport in Australia
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