Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Водолазы МЧС спасли молодого человека на Бакинском бульваре

    Происшествия
    • 10 ноября, 2026
    • 11:10
    Водолазы МЧС спасли молодого человека на Бакинском бульваре

    Водолазы МЧС спасли молодого человека, который по неосторожности упал на прибрежные скалы на территории Бакинского бульвара и не смог самостоятельно выбраться.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщение о происшествии поступило на горячую линию "112".

    На место была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

    Спасатели эвакуировали с прибрежных скал Мадата Фархад оглу Алиева 2006 года рождения.

    МЧС Азербайджана Поисково-спасательная операция Приморский бульвар
    Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib
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