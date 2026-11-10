Водолазы МЧС спасли молодого человека на Бакинском бульваре
Происшествия
- 10 ноября, 2026
- 11:10
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Водолазы МЧС спасли молодого человека, который по неосторожности упал на прибрежные скалы на территории Бакинского бульвара и не смог самостоятельно выбраться.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщение о происшествии поступило на горячую линию "112".
На место была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
Спасатели эвакуировали с прибрежных скал Мадата Фархад оглу Алиева 2006 года рождения.
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