Водолазы МЧС спасли молодого человека на Бакинском бульваре

Водолазы МЧС спасли молодого человека, который по неосторожности упал на прибрежные скалы на территории Бакинского бульвара и не смог самостоятельно выбраться.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщение о происшествии поступило на горячую линию "112".

На место была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Спасатели эвакуировали с прибрежных скал Мадата Фархад оглу Алиева 2006 года рождения.