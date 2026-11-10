Грузия депортировала 91 иностранца, включая граждан Азербайджана
В регионе
- 10 ноября, 2026
- 11:15
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За последние дни из Грузии депортированы 91 гражданин зарубежных государств.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.
В числе высланных лиц - граждане Турции, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, России, Пакистана, Иордании, Армении, Таиланда, Таджикистана, Египта, Индии, Конго, Нигерии, Судана, Уганды, Филиппин, Китая и Ирака.
Депортированным лицам запрещен повторный въезд на территорию страны.
По данным МВД, с начала 2026 года по настоящее время из Грузии депортировано более 3 700 иностранных граждан.
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