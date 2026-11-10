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    Грузия депортировала 91 иностранца, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 11:15
    Грузия депортировала 91 иностранца, включая граждан Азербайджана

    За последние дни из Грузии депортированы 91 гражданин зарубежных государств.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.

    В числе высланных лиц - граждане Турции, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, России, Пакистана, Иордании, Армении, Таиланда, Таджикистана, Египта, Индии, Конго, Нигерии, Судана, Уганды, Филиппин, Китая и Ирака.

    Депортированным лицам запрещен повторный въезд на территорию страны.

    По данным МВД, с начала 2026 года по настоящее время из Грузии депортировано более 3 700 иностранных граждан.

    Миграционная политика Депортация МВД Грузии
    Gürcüstandan son günlərdə azərbaycanlı da daxil 91 əcnəbi deportasiya edilib
    44 filmi
    44 filmi

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