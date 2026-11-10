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    SOCAR построит комплекс по выпуску полиэтилена мощностью 850 тысяч тонн в год в Алиаге

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 11:41
    SOCAR построит комплекс по выпуску полиэтилена мощностью 850 тысяч тонн в год в Алиаге

    Нефтехимический холдинг Petkim Petrokimya Holding, который является инвестицией Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Турции, завершил процесс отбора технологии для возведения нового производственного комплекса по выпуску полиэтилена в турецком городе Алиага.

    Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер SOCAR Ровшан Халилов.

    По его словам, производственная мощность нового предприятия достигнет 850 тыс. тонн полиэтилена ежегодно. Проект осуществляется в соответствии с Мастер-планом нефтехимических инвестиций SOCAR на территории Турции, целью которого является значительное наращивание производственного потенциала группы в данном регионе.

    Лицензиаром технологического процесса для новой установки определена американская компания Univation Technologies, LLC (дочерняя структура Dow Chemical), которая обеспечит внедрение технологии UNIPOL PE.

    Напомним, что в сентябре 2026 года были официально запущены основные инженерно-проектные работы (FEED - Front-End Engineering Design) в рамках проекта Master Plan Petkim, предусматривающего капиталовложения в расширение мощностей турецкого нефтехимического холдинга Petkim Petrokimya Holding. На проведение работ по FEED выделен общий бюджет в размере 70 млн долларов США, а их завершение запланировано к концу 2027 года.

    Petkim Petrokimya Holding является крупнейшим нефтехимическим комплексом Турции, основанным в 1965 году. Компания SOCAR Turkiye Enerji приобрела контрольный пакет акций Petkim в 2008 году.

    Следует отметить, что мастер-план предусматривает формирование новых нефтехимических мощностей в Турции общей стоимостью 7 млрд долларов. Планы охватывают как модернизацию и расширение действующих производств, так и сооружение совершенно новых предприятий.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    SOCAR Əliağada ildə 850 min ton gücündə polietilen istehsalı kompleksi tikəcək
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