Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Газахе сгорел автомобиль

    Происшествия
    • 10 ноября, 2026
    • 10:54
    В Газахе сгорел автомобиль

    В Газахе сгорел автомобиль марки "ГАЗ-24".

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    На место происшествия были привлечены силы Газахского районного подразделения пожарной охраны МЧС.

    Возгорание было потушено в кратчайшие сроки.

    Пожар (возгорание) МЧС Азербайджана
    Видео
    Qazaxda avtomobil yanıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    11:15
    Грузия депортировала 91 иностранца, включая граждан Азербайджана
    В регионе
    11:11
    В Австралии два человека пострадали при столкновении самолета с автомобилем
    Другие страны
    11:10
    Водолазы МЧС спасли молодого человека на Бакинском бульваре
    Происшествия
    10:54
    Видео
    В Газахе сгорел автомобиль
    Происшествия
    10:50
    BT отложила запуск партнерства со Starlink после сбоев связи в Украине
    Другие страны
    10:49
    Азербайджан на COP31 представил возможности для инвестиций в ветроэнергетику Каспия
    Энергетика
    10:48
    Стадион Ханкенди примет первый официальный матч 19 ноября
    Футбол
    10:42
    В Азербайджане взносы по безработице планируют перевести в безналичную форму
    Финансы
    10:39
    Новый генконсул Турции поделился впечатлениями от Нахчывана: "Я чувствую себя как дома"
    Внешняя политика
    Лента новостей