В Газахе сгорел автомобиль марки "ГАЗ-24".

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были привлечены силы Газахского районного подразделения пожарной охраны МЧС.

Возгорание было потушено в кратчайшие сроки.