В Газахе сгорел автомобиль
Происшествия
- 10 ноября, 2026
- 10:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Газахе сгорел автомобиль марки "ГАЗ-24".
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия были привлечены силы Газахского районного подразделения пожарной охраны МЧС.
Возгорание было потушено в кратчайшие сроки.
Последние новости
11:15
Грузия депортировала 91 иностранца, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:11
В Австралии два человека пострадали при столкновении самолета с автомобилемДругие страны
11:10
Водолазы МЧС спасли молодого человека на Бакинском бульвареПроисшествия
10:54
Видео
В Газахе сгорел автомобильПроисшествия
10:50
BT отложила запуск партнерства со Starlink после сбоев связи в УкраинеДругие страны
10:49
Азербайджан на COP31 представил возможности для инвестиций в ветроэнергетику КаспияЭнергетика
10:48
Стадион Ханкенди примет первый официальный матч 19 ноябряФутбол
10:42
В Азербайджане взносы по безработице планируют перевести в безналичную формуФинансы
10:39
Новый генконсул Турции поделился впечатлениями от Нахчывана: "Я чувствую себя как дома"Внешняя политика