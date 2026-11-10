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    Qazaxda avtomobil yanıb

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2026
    • 10:37
    Qazaxda avtomobil yanıb

    Qazaxda avtomobil yanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə Qazax şəhərində avtomobildə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Qazax Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunub.

    Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində minik avtomobilində baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində vətəndaşa məxsus "QAZ-24" markalı minik avtomobilinin mühərrik hissəsi yanıb.

    Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

    Qazaxda avtomobil yanıb

    Yanğın hadisəsi Qazax Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    Video
    В Газахе сгорел автомобиль
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