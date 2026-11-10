В Азербайджане меняется порядок налогообложения доходов от продажи облигаций

В Азербайджане предлагается установить порядок определения объекта налогообложения при продаже облигаций.

Как сообщает Report, соответствующая норма предусмотрена законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно проекту, объектом налогообложения станет разница между доходом от продажи облигации и суммой ее покупной стоимости и расходов, связанных с этой операцией, включая удержанные комиссионные сборы.

В настоящее время аналогичный порядок применяется только при продаже акций, размещенных посредством публичного предложения и допущенных к торгам на регулируемом рынке.

При их реализации на территории Азербайджана или на зарубежных фондовых биржах налогом облагается разница между стоимостью продажи, стоимостью приобретения и другими понесенными расходами.