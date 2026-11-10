В Азербайджане меняется порядок налогообложения доходов от продажи облигаций
- 10 ноября, 2026
- 11:36
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В Азербайджане предлагается установить порядок определения объекта налогообложения при продаже облигаций.
Как сообщает Report, соответствующая норма предусмотрена законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.
Согласно проекту, объектом налогообложения станет разница между доходом от продажи облигации и суммой ее покупной стоимости и расходов, связанных с этой операцией, включая удержанные комиссионные сборы.
В настоящее время аналогичный порядок применяется только при продаже акций, размещенных посредством публичного предложения и допущенных к торгам на регулируемом рынке.
При их реализации на территории Азербайджана или на зарубежных фондовых биржах налогом облагается разница между стоимостью продажи, стоимостью приобретения и другими понесенными расходами.