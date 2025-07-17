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ЦАХАЛ обезвредил подземный тоннель протяженностью 800 метров в Газе

ЦАХАЛ обезвредил подземный тоннель протяженностью 800 метров в Газе ЦАХАЛ обезвредил подземный тоннель протяженностью приблизительно 800 метров в северной части Газы.
Другие страны
17 июля 2025 г. 19:37
ЦАХАЛ обезвредил подземный тоннель протяженностью 800 метров в Газе

ЦАХАЛ обезвредил подземный тоннель протяженностью приблизительно 800 метров в северной части Газы.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛ продолжают операцию в районе Дарадж Туффах на севере сектора Газа. В ходе действий был обезврежен подземный тоннель глубиной около 18 метров и протяженностью приблизительно 800 метров.

Работы проводились в координации с инженерными подразделениями, включая спецподразделение "Яалом", специализирующееся на подземных сооружениях, отметили в ведомстве.

С начала операции, по данным ЦАХАЛ, были уничтожены склады с оружием, наблюдательные пункты и другие военные объекты, используемые различными вооружёнными формированиями в Газе.

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