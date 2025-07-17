Россия выразила протест Японии из-за участия в учениях у дальневосточных границ

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест Посольству Японии в Москве в связи с участием Воздушных сил самообороны Японии в крупномасштабных военных учениях вооруженных сил США Resolute Force Pacific.

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест Посольству Японии в Москве в связи с участием Воздушных сил самообороны Японии в крупномасштабных военных учениях вооруженных сил США Resolute Force Pacific.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение МИД России.

Отметим. что маневры проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, расположенных в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации.

"Декларируемая цель маневров - повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала "сдерживания и реагирования" Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым. При этом со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Москва расценивает подобную активность как безответственную и имеющую признаки подготовки к вооруженному конфликту. Российская сторона заявляет, что такие действия представляют потенциальную угрозу национальной безопасности и неизбежно повлекут за собой адекватные контрмеры.