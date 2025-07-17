Фермеры ЕС планируют усилить давление на Еврокомиссию из-за аграрного бюджета

Фермеры ЕС планируют усилить давление на Еврокомиссию из-за аграрного бюджета

Европейские фермеры намерены продолжить свои протесты после предложенного Еврокомиссией сокращения сельскохозяйственного бюджета ЕС. Сразу после публикации документа и его передачи в Европарламент они провели первое ралли - от здания парламента до Еврокомиссии - и пообещали усилить давление.

Как сообщает европейское бюро Report, в предложениях президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен финансирование общей аграрной политики ЕС предлагается сократить с 386,6 млрд евро до 300 млрд евро на последующий долгосрочный бюджет после 2027 года.

При этом фон дер Ляйен заявила, что фермеры не пострадают, поскольку сельские общины получат финансирование в рамках других программ, хотя речь идет о сокращении более чем на 20% и без учета инфляции.

Однако убедить фермеров не удалось - их организации уже вывели активистов к зданиям европейских институтов в Брюсселе с флагами и транспарантами. Участники акции скандировали лозунги, в том числе Welcome to Fon der Land, адресованные скорее всего Урсуле фон дер Ляйен.

Фермеры считают, что в таком виде будущий бюджет разрушит Общую сельскохозяйственную политику (CAP) ЕС.

Стоит напомнить, что в прошлом году по всей Европе прокатилась волна протестов фермеров. Они перекрывали дороги тракторами в ответ на падение доходов и ужесточение климатической политики Брюсселя, которая приводила к росту издержек. Повторится ли подобное на этот раз - пока сказать сложно, поскольку обсуждение бюджета еще продолжается. Однако фермеры уже заявляют, что отступать не намерены: без субсидий, по их словам, им не выжить.

Дополнительную тревогу у фермеров вызывает и предстоящее утверждение торгового соглашения с MERCOSUR - они опасаются, что это приведет к наводнению европейского рынка дешевой продукцией из Южной Америки.

Политическое соглашение с организацией, куда входит Бразилия, Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай, было достигнуто в прошлом году.