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Словения объявила персонами нон грата двух израильских министров

Словения объявила персонами нон грата двух израильских министров Словения впервые в Европейском союзе запретила въезд двум израильским министрам.
Другие страны
17 июля 2025 г. 19:25
Словения объявила персонами нон грата двух израильских министров

Словения впервые в Европейском Союзе запретила въезд двум израильским министрам.

Об этом передает Report ссылаясь на The Times of Israel.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, ключевые партнеры по коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, будут объявлены в Словении персонами нон грата.

Власти Словении обвиняют их в разжигании экстремального насилия и серьезных нарушениях прав палестинцев, а также в использовании высказываний геноцидального характера.

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