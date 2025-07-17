Словения объявила персонами нон грата двух израильских министров

Словения впервые в Европейском союзе запретила въезд двум израильским министрам.

Словения впервые в Европейском Союзе запретила въезд двум израильским министрам.

Об этом передает Report ссылаясь на The Times of Israel.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, ключевые партнеры по коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, будут объявлены в Словении персонами нон грата.

Власти Словении обвиняют их в разжигании экстремального насилия и серьезных нарушениях прав палестинцев, а также в использовании высказываний геноцидального характера.